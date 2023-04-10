Общество 10 апреля 2023, 12:02 Меняйло заявил о проверке сообщений об издевательствах над мобилизованными Меняйло: данные об издевательствах над мобилизованными начали проверять РИА «Новости»

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Власти Северной Осетии проверят сообщения об издевательствах над мобилизованными из республики, заявил в Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что после поступившей информации последовали обращения в военную прокуратуру ЮВО.

Меняйло уточнил, что о непозволительном отношении с мобилизованными ему сообщила местная жительница. Она опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на Херсонском направлении, обращается с подчиненными недолжным образом. По данным главы республики, в этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.

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«Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились», — добавил Меняйло.

Политик подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он обратил внимание, что в условиях выполнения боевых задач необходима строжайшая дисциплина, между командирами и бойцами могут быть не самые деликатные отношения, но издевательства недопустимы.

«Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах! Обязательно буду держать вас в курсе о ходе разбирательства по этому инциденту», — заключил глава Северной Осетии.