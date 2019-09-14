  • Меняем летнюю резину на зимнюю. Когда?

    14 сентября 2019, 20:26

    Нина Петлинова

    Наступила осень, а значит для автомобилистов скоро настанет время менять летнюю резину на зимнюю. О том, когда лучше всего это делать, рассказал изданию iReactor автоэксперт Игорь Моржаретто.
    Меняем летнюю резину на зимнюю. Когда?

    «Смотреть водителю нужно по погоде, когда среднесуточная температура становится ниже пяти градусов. Днем десять, ночью ноль, это реальный повод поменять резину», — рассказал он.

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    Моржаретто отметил, что в средней полосе России такие погодные условия наступают в октябре. По его словам, водителю не стоит тянуть до последнего — если поменять резину заранее, ничего страшного с автомобилем не произойдет.

    В противном случае владелец машины может попасть в огромные очереди из других водителей, которые приедут в салоны «переобуваться». Но самый большой риск возникнет на дороге. Летняя резина не предназначена для езды по снегу и льду. Автоэксперт отметил, что большинство водителей не приспособлены к опасным ситуациям на дорого и вряд ли смогут избежать аварии. Он отметил, что при наступлении заморозков на машине без зимней резины можно ехать лишь в автосервис, да и то очень медленно и осторожно. В таком случае Моржаретто не советует разгоняться быстрее 10 километров в час.

    Водители могут поменять резину и самостоятельно. Тогда им придется посетить шиномонтаж лишь для того, чтобы отбалансировать покрышки.