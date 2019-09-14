Меняем летнюю резину на зимнюю. Когда?

«Смотреть водителю нужно по погоде, когда среднесуточная температура становится ниже пяти градусов. Днем десять, ночью ноль, это реальный повод поменять резину», — рассказал он.

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Моржаретто отметил, что в средней полосе России такие погодные условия наступают в октябре. По его словам, водителю не стоит тянуть до последнего — если поменять резину заранее, ничего страшного с автомобилем не произойдет.

В противном случае владелец машины может попасть в огромные очереди из других водителей, которые приедут в салоны «переобуваться». Но самый большой риск возникнет на дороге. Летняя резина не предназначена для езды по снегу и льду. Автоэксперт отметил, что большинство водителей не приспособлены к опасным ситуациям на дорого и вряд ли смогут избежать аварии. Он отметил, что при наступлении заморозков на машине без зимней резины можно ехать лишь в автосервис, да и то очень медленно и осторожно. В таком случае Моржаретто не советует разгоняться быстрее 10 километров в час.

Водители могут поменять резину и самостоятельно. Тогда им придется посетить шиномонтаж лишь для того, чтобы отбалансировать покрышки.