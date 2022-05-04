Главред «Московского комсомольца» Павел Гусев обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» свое попадание в санкционный список Соединенного Королевства.

«Меня вообще это не интересует, под какие санкции я попал, потому что я живу в России», — подчеркнул Гусев.

Он напомнил, что бывал в Великобритании много раз по журналисткой линий. По его словам, в свое время она была замечательной страной. Журналист обозначил, что не собираются туда ехать в ближайшие 25 лет.

«Надеюсь, что до ста лет я туда не поеду, потому что мне там делать нечего», — добавил Гусев.