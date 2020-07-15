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    15 июля 2020, 11:03

    «Меня танком не уберете». Адвокат Ефремова усомнился в том, что актер может его уволить

    Наза Салех Захи

    Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев развел слухи о том, что актер хочет отказаться от его услуг. По словам юриста, они прекрасно ладят.

    «Вы меня танком от него не уберете», — заявил Пашаев в комментарии порталу Stаrhit.

    По словам защитника, его клиент «достаточно умный мужик» и понимает, что недоброжелатели хотят избавиться от адвоката. Пашаев добавил, что его имя «полощут» телеканалы в надежде на то, что Ефремов его уволит, а СМИ смогут погубить артиста.

    Представитель Ефремова подчеркнул, что их план не удастся. Он напомнил, что смог добиться для актера домашнего ареста за один день. Обычно подозреваемых в такого рода преступлениях заключают под стражу.

    «После этого вообще нормально отказываться?» — задался вопросом адвокат.

    Он добавил, что у них с Ефремовым теплые и доверительные отношения.

    Михаил Ефремов, будучи нетрезвым, устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Он врезался в фургончик курьера Сергея Захарова. Мужчина умер в больнице. Ефремова задержали, а потом отправили на два месяца под домашний арест.

    Ранее адвокат пострадавший стороны, Александр Добровинский, заявил, что будет просить о приобщении к делу видео с актером сразу же после аварии. Якобы на кадрах видно, как артист предлагает взятку полицейскому. Пашаев считает этот ролик фейком.