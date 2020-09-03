«Меня подставили»: Пелоси призналась, что посетила салон красоты в пандемию

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призналась, что посетила салон красоты, который закрыт на карантин по причине распространения коронавируса. Вместе с тем женщина заявила, что ее «подставили».

На ролике, снятом камерами наблюдения видна Пелоси, которая заходит без маски в официально закрытый салон красоты в Сан-Франциско. Спикер палаты прокомментировала видео, опубликованное телеканалом Fox News.

Она пояснила, что постоянно посещала этот салон до введения режима самоизоляции. На ролике она узнала себя, пишет сайт «Политика сегодня».

«Выяснилось, что меня подставили. Так что я беру на себя ответственность, что попалась на подставу. Салон должен извиниться передо мной за то, что они меня подставили», — заявила Пелоси.

Политик заключила, что для нее эта ситуация стала «пощечиной».