«Меня не уволили». Учительница из Петербурга опровергла слухи о потере работы из-за TikTok

Учительница из Санкт-Петербурга Дарина Счастная проработала в школе два года. Этой осенью она решила выкладывать в TikTok ролики, посвященные «суровым учительским будням». По данным СМИ, руководству школы это не понравилось, и учительница осталась без работы. Однако сама Дарина опровергла «360» эту информацию.

«Меня не уволили. Всего доброго», — написала она в ответ на запрос «360». При этом Счастная отказалась обсуждать подробности ситуации.

Однако ранее она опубликовала в своем TikTok видео, в котором сама сообщила о своем увольнении. Дарина также отметила, что теперь тематика ее канала будет другая — раньше она выкладывала ролики о тяжелых буднях школьного учителя.

Как сообщило Агентство бизнес-новостей (АБН), Дарина Счастная преподавала в школе № 630 Санкт-Петербурга русский язык и литературу. Один из ее роликов не понравился родителю ее ученика. Речь идет о видео, в котором она с мужем танцует в банных халатах — его назвали «латнентной порнографией».

Школьное руководство потребовало от Дарины удалить аккаунт в соцсети, но она отказалась и подала заявление на увольнение.

Telegram-канал «ДвачНьюсач» сообщил, что начальство третировало учительницу, заявляя, что ее ролики нарушают «моральный кодекс» и «обесценивают статус учителя». Распрощавшись со школой, Счастная закончила курсы мастера по наращиванию ресниц и уехала отдохнуть в Великий Новгород.