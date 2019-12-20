«Меня надо победить, а сам я не уйду». Владимир Познер получил ТЭФИ «За мужество и профессионализм»

Владимир Познер получил ТЭФИ с формулировкой «За мужество и профессионализм». Специальную награду ведущему вручили в честь 25-летия Академии российского телевидения. Пообщаться с легендой отечественной журналистики приехала воспитанница детского дома из Подмосковья. Анна и сама хочет связать свою жизнь с телевидением, и первый шаг к мечте уже сделан — девушка смогла задать вопросы мэтру российского ТВ.

Анна Егорова — воспитанница детского дома «Непоседы» из подмосковной Балашихи. К своим 16 годам девушка активно интересуется экологией, психологией и журналистикой. Несмотря на юный возраст, Анна давно решила связать свою жизнь с телевидением. Сегодня у девушки большой день — она смогла вживую поговорить с настоящим мэтром российского ТВ Владимиром Познером.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне кажется, что это человек-легенда. Потому, что он настоящий журналист. И для меня это пример», — делится Анна Егорова.

Я очень волновалась, у меня какая-то была гордость внутренняя! Я смогу с ним поговорить или хотя бы увидеть вживую Анна Егорова

Источник фото: телеканал «360»

Владимир Познер — человек, не нуждающийся в дополнительном представлении. Журналист с большой буквы, он стоял у истоков Академии российского телевидения и был первым ее президентом. Сегодня Владимир Владимирович получил очередную статуэтку ТЭФИ, 11-ю по счету, с формулировкой «За мужество и профессионализм».

«Я просил бы всех присутствующих и не присутствующих, кто об этом узнает, что я никуда не ушел. Я продолжаю! Вы знаете, меня надо победить, а сам я не уйду. В этом смысле я в какой-то степени Мухаммед Али», — сказал Владимир Познер.

Анна только в начале своего профессионального пути, но ей представился замечательный шанс -услышать советы из уст самого Владимира Познера.

«Быть журналистом очень непросто, в зависимости от того, куда вы попадаете, от вас могут требовать, чтоб вы выполняли определенные задания, написали бы так, а не эдак. Ругали бы того, а не этого. И очень трудно сохранить независимость», — отметил Владимир Познер.

Познера называют профессиональным и нравственным камертоном журналистского сообщества. И свои пожелания Владимир Владимирович щедро снабдил общим этическим подтекстом.

Я вам желаю, чтобы никогда не случилось так, что вы утром встанете, пойдете в ванную побриться и чтобы вы, увидев свое лицо, захотели в него плюнуть. Это надо помнить! Удачи Вам! Владимир Познер

Современное телевидение переживает непростые времена. Много контента делается для интернет-пользователей. В стране с каждым годом все сложнее трудиться на ТВ, но Анна твердо уверена — если каждый будет давать себе отчет, достоин ли он звания журналиста — ситуацию можно поменять в лучшую сторону.