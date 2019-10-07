Менее чем за сутки на Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков

«Менее чем за сутки на Москву выпало около 17% октябрьской нормы осадков, которая составляет 59 мм», — приводит агентство слова собеседника.

Подмосковье припорошило снегом. Видео Подробнее

По словам представителя Гидрометцентра России, в столичном регионе до полудня понедельника объявлен «желтый» повышенный уровень погодной опасности в связи с возможностью возникновения обледенения и гололедицей, а до конца дня вторника — в связи с сильным ветром.

В ночь на понедельник, 7 октября, синоптики прогнозируют понижение температуры в Москве до 0 /— 1 градуса, днем воздух прогреется не выше 2-4 градусов тепла. Из этого следует, что ночь с воскресенья на понедельник станет самой холодной за осень.

Несмотря на снег в начале октября, жителей и гостей столицы еще ждет потепление. Правда увеличение температуры будет уже не таким значительным.

В последующие дни недели холода немного отступят, к выходным в Москве и Подмосковье в дневные часы температура воздуха поднимется уже до 10-15 градусов тепла.