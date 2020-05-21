Дети составляют не более 7% из всех зараженных коронавирусом нового типа в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такое заявление она сделала во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом в стране. Трансляцию провел телеканал «Россия 24».

В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%. Если брать детей от нуля до восемнадцати лет

Попова подчеркнула, что в последние дни в России наблюдается снижение количества зараженных коронавирусом. На протяжении 10 дней подряд число пациентов с подтвержденным COVID-19 продолжает снижаться. Глава Роспотребнадзора отметила, что это очень позитивный показатель.

Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом уже шесть дней подряд держится ниже 10 тысяч. По информации на 21 мая, за все время пандемии в стране зафиксировали 317 554 пациента с подтвержденным диагнозом. Из них 3099 человек скончались, еще 92 681 — выздоровели.

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 8849 пациентов в 84 регионах страны. При этом 7289 человек полностью поправились.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом в стране в этого году отменили выпускные экзамены у девятиклассников. Такое решение приняло Министерство просвещения. Итоговые отметки школьникам выставят на основе тех оценок, которые они заработали за год. Изменения коснутся и ЕГЭ для одиннадцатых классов. Выпускники начнут сдавать экзамены 29 июня, до этого времени они продолжат дистанционную подготовку.