Менее 24 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 23 721 новый случай коронавируса. Прирост уже третий день подряд продолжает показывать результаты ниже данных на 1 октября, после этого долгое время наблюдался подъем.

Статистику опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с пандемией. Больше всего заболевших выявили в Москве (2180). Накануне этот показатель составлял 2714 случаев. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1851 случай ковида, в Московской области — 1565.

За сутки от ковида скончались 968 пациентов, выздоровели 37 285 человек, уточнили в оперштабе.

Ранее власти Москвы заявили, что не планируют вводить дополнительные ограничения на время новогодних праздников. Школьники после каникул вернутся на очный формат обучения. Дистанционный формат будет возможен в исключительных случаях.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян обращаться к врачам сразу при появлении симптомов гриппа. По его словам, аналогичным образом себя ведет штамм «омикрон», поэтому важно не ждать, когда болезнь перейдет в острую фазу.