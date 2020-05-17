Менее 10 тысяч случаев COVID-19 выявили в России второй день подряд

За прошедшие сутки медики подтвердили наличие коронавируса у 9709 новых пациентов. Днем ранее сообщалось о 9200 поступивших в больницы. Таким образом, уже второй день подряд врачи выявляют менее 10 тысяч заболевших.

«В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — сообщил утром 17 мая оперштаб Москвы.

В субботу, 16 мая, было зафиксировано 9200 новых случаев инфицирования. Этот показатель стал самым низким со 2 мая. Сейчас суточный прирост составляет всего 3,6%.

Всего в России насчитывается 281 752 человека, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Полностью побороли болезнь 67 373 пациента. Врачи не смогли спасти после заражения 2631 человека.

Стране удалось выйти на плато по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода с 12 мая. Теперь регионы могут поэтапно отменять ограничительные меры. Режим самоизоляции сохраняется в Москве и некоторых регионах до 31 мая. Кроме того, жители столицы обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.