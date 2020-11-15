Менеджерам Роскосмоса сократили «раздутые» зарплаты. 100 человек уволили

«Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации», — заявил он.

Кроме того, сейчас сокращается аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) — со ста человек до 15.

В октябре в ОРКК сменился генеральный директор, теперь корпорацию возглавляет Сергей Гуреев.

В октябре 2019 года Рогозин выступил на отчетной конференции Российской академии космонавтики имени Циолковского. Тогда он заявил, что Роскосмос сокращает сотрудников, не связанных с производственным потенциалом предприятий ракетно-космической отрасли.

Ранее Роскосмос решил сделать из знаменитой фразы Юрия Гагарина товарный знак и таким образом оградить себя от недобросовестной конкуренции. СМИ писали, что под «Поехали!» запустят выпуск электроники, одежды и обуви, духов, канцелярских товаров, спортивных принадлежностей, компьютерных игр и алкоголя.

Роскосмос планирует провести музыкальный конкурс среди работников. Творческое соревнование для сотрудников предприятий состоится «после пандемии».