Менеджера по туризму осудили за мошенничество в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстала менеджер по туризму, которую обвинили в мошенничестве. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Следствие выяснило, что с июня 2017-го по август 2018 года обвиняемая обманула свыше 50 клиентов. Она убедила потерпевших перечислить деньги за оплату тура на ее счет или счет ее сожителя. Таким образом ей удалось похитить около пяти с половиной миллионов рублей. Суд приговорил женщину к четырем с половиной годам колонии общего режима.