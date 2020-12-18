Менеджера бара в Петербурге оштрафовали за работу после 23:00

Менеджера оштрафовали по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Это первое подобное решение суда в Северной столице, отметил «МИР 24». Ранее за подобные нарушения привлекали по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», причем наказание несли юридические лица.

Наталья Крупнова — менеджер бара. В конце ноября в отношении нее правоохранители составили протокол за посетителей в баре после 23:00.

В суде руководитель предприятия общественного питания рассказала, что компания пришла в бар около 20:00 и задержалась. Однако после 23:00 никто не принимал у гостей заказы. Персонал просто ждал, когда посетители доедят и допьют. В то же время свидетели по делу сообщили в суде, что сотрудники бара не оповещали их, что нахождение в заведении после 23:00 запрещено. Они добавили, что их никто не просил покинуть помещение. Другие свидетели заявили, что пришли в бар около 02:00 и сделали заказ, который им принесли. Другой мужчина сообщил, что приблизительно в это же время купил в баре бутылку водки.