Общество 28 марта 2024, 16:42 Менеджер RuStore Шарков посоветовал не покупать б/у смартфоны с рук

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Лучше не покупать б/у телефоны с рук, потому что они могут быть заражены вирусами. Об этом «Ридусу» рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков.

Он объяснил, что смартфоны могут продавать мошенники, которые сначала установят на них вредоносное ПО. А потом смогут с его помощью красть персональные данные нового владельца, его доступы к банковским приложениям и пароли. Поэтому при подобной покупке лучше сбросить гаджет до заводских настроек.

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Кроме того, часто недобросовестные продавцы предлагают подделку под видом оригинала.

«Часто мошенники покупают похожие по внешним характеристикам китайские модели и перепродают их в три раза дороже. Также вы можете столкнуться с недобросовестными продавцами, которые предлагают телефон с неисправными функциями по полной стоимости», — рассказал эксперт.

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