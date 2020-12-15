Менеджер по продажам стал самой востребованной профессией 2020 года

Самыми востребованными профессиями в 2020 году стали менеджеры по продажам и инженеры. В тройку лидеров попали водители, а медики заняли только четвертую строку рейтинга.

Оценили нужность специалистов в исследовании HeadHunter, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Менеджеры по продажам, инженеры и водители возглавляют рейтинг. Врачи, несмотря на пандемию коронавируса, оказались только на четвертой строчке. Им уступили бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами. Еще ниже — токари, торговые представители и слесари. Замыкают список продавцы-консультанты.

В московском топ-10 первые два места достались представителям тем же профессий, что и в общероссийском. В первую тройку попали бухгалтеры, затем идут водители. Программисты — на пятом месте, следом за ними — менеджеры по работе с клиентами. Замыкают список юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.

В исследовании специалисты учитывали вакансии, которые разместили на платформе в 2020 году. В названии профессий они брали во внимание возможные синонимы.