Менеджер по продажам стал самой востребованной профессией 2020 года
Оценили нужность специалистов в исследовании HeadHunter, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Менеджеры по продажам, инженеры и водители возглавляют рейтинг. Врачи, несмотря на пандемию коронавируса, оказались только на четвертой строчке. Им уступили бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами. Еще ниже — токари, торговые представители и слесари. Замыкают список продавцы-консультанты.
В московском топ-10 первые два места достались представителям тем же профессий, что и в общероссийском. В первую тройку попали бухгалтеры, затем идут водители. Программисты — на пятом месте, следом за ними — менеджеры по работе с клиентами. Замыкают список юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.
В исследовании специалисты учитывали вакансии, которые разместили на платформе в 2020 году. В названии профессий они брали во внимание возможные синонимы.