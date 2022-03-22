Руководитель Исследовательского центра Голованова отметила рост новых вакансий в России

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, что в России выросло количество новых вакансий. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, этот показатель можно сравнить по уровню с тем, что был до пандемии, даже с учетом некоторого снижения после начала спецоперации на Украине.

«Активность работодателей сейчас на 4% превышает активность аналогичных периодов 2017–2019 годов», — рассказала Голованова.

Она отметила, что это в первую очередь касается сезонных отраслей: сельского хозяйства и промышленности.