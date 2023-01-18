Эксклюзив 18 января 2023, 22:44 «Менеджер меня не понял». Боец ММА Легенда объяснил обвинения в дебоше в московской гостинице Боец ММА Мурад Легенда заявил, что не сопротивлялся полиции в гостинице в Москве YouTube

Читать 360tv в

Бойца ММА Мурада Легенду (настоящее имя Исрапил Рамазанов) оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за дебош в гостинице в Москве. Спортсмен в беседе с «360» рассказал детали неприятной истории. По его словам, менеджер гостиницы испытывала личную неприязнь к нему.

Все произошло в отеле на Ленинградском проспекте. Мурад хотел заселиться в гостиницу, но забыл взять с собой паспорт. Из-за этого менеджер отказала ему в услуге. Это, по словам бойца, и вызвало конфликт.

Реклама

«Не пошли навстречу. Дальше менеджер начал возмущаться. Скорее всего, я ей был лично неприятен. На этом все», — сказал он.

Реклама

Легенда опроверг слухи о том, что при нем был пистолет. Также он отметил, что не вступал в конфликт с правоохранителями, которых вызвала менеджер.

«Просто менеджер меня не понял, и все. Никаких конфликтов с полицейскими не было. <…> Поехал в отдел, провел ночь в отделе. На следущий день был суд. И все. Штраф оплатил и уехал домой», — пояснил спортсмен.

Боец заявил, что ему не в чем раскаиваться. Он заверил, что менеджер ему нагрубила. По его словам, он виноват только в том, что не взял с собой документы.

Согласно постановлению Савеловского районного суда Москвы, его оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за дебош в гостинице. В материалах дела отметили, что 16 января он отмечал день рождения в холле отеля. В какой-то момент спортсмен стал вести себя агрессивно и ругался. Сотрудники гостиницы вызвали полицейских. Мурад отказался добровольно отправиться в отдел, из-за чего правоохранители применили силу.

В чем мне раскаиваться? В том, что менеджер мне сперва нагрубил, потом вызвал полицейских? Произошла неприятная ситуация. В этом, конечно, моя вина. То, что я документы с собой не взял. Ну с кем не бывает. Мурад Легенд (Исрапил Рамазанов) Боец ММА

Он добавил, что сейчас готовится к бою с казахским спортсменом. Легенда надеется только на победу.

Нестандартная популярность

В Сети боец прославился благодаря видео с таксистом. Летом 2021 года он вызвал машину, в которой вел себя агрессивно, кричал и ругался матом. Спортсмен пообещал заплатить водителю такси за поездку и перевести деньги на банковскую карту, но не сделал этого. Мурад рассказал «360», что периодически держит связь с таксистом. Водитель звонит его менеджеру.

«Давно не видел его», — добавил Легенда.