Общество 20 марта 2024, 13:36 Менеджер Кологривого заявил о разрешении ситуации с руководством бара RT: агент Кологривого подтвердил конфликт с участием актера в баре Новосибирска Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Агент актера Никиты Кологривого подтвердил, что последний устроил дебош в одном из баров Новосибирска. В беседе с RT менеджер заявил о разрешении конфликта с руководством заведения.

«Другого комментария у нас не будет», — сказал агент.

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Других подробностей происшествия с участием звезды «Слово пацана. Кровь на асфальте» представитель актера раскрывать не стал.

Сотрудники бара ранее сообщили, что Кологривый 19 марта отдыхал в их заведении. Пьяный актер устроил драку с персоналом ресторана. Затем он начал приставать к официантке. Артист лег к ней на колени, пытаясь склонить к интиму. Получив отказ, Кологривый укусил девушку за ногу и стал заламывать ей руки.

Полиция 20 марта задержала дебошира. Ему может грозить до 15 суток ареста или штраф до тысячи рублей.