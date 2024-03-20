20 марта 2024, 13:36
Менеджер Кологривого заявил о разрешении ситуации с руководством бара
RT: агент Кологривого подтвердил конфликт с участием актера в баре Новосибирска
Агент актера Никиты Кологривого подтвердил, что последний устроил дебош в одном из баров Новосибирска. В беседе с RT менеджер заявил о разрешении конфликта с руководством заведения.
«Другого комментария у нас не будет», — сказал агент.
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Других подробностей происшествия с участием звезды «Слово пацана. Кровь на асфальте» представитель актера раскрывать не стал.
Сотрудники бара ранее сообщили, что Кологривый 19 марта отдыхал в их заведении. Пьяный актер устроил драку с персоналом ресторана. Затем он начал приставать к официантке. Артист лег к ней на колени, пытаясь склонить к интиму. Получив отказ, Кологривый укусил девушку за ногу и стал заламывать ей руки.
Полиция 20 марта задержала дебошира. Ему может грозить до 15 суток ареста или штраф до тысячи рублей.
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