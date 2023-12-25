25 декабря 2023, 10:31
Менеджер банка в Екатеринбурге случайно заморозила деньги клиента перед Новым годом
Сотрудница банка в Екатеринбурге по ошибке сорвала сделку по продаже комнаты
Менеджер банка допустила ошибку, из-за которой сорвалась сделка по продаже комнаты в Екатеринбурге. Об этом сообщил E1.ru.
Недвижимость продавала жительница Екатеринбурга и ее мать. Так как комнату они купили в ипотеку, жилье находилось в залоге у банка. Владельцы недвижимости договорились с покупательницей, что та погасит ипотеку и выплатит остальные деньги продавцу.
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Женщина пришла в банк с наличными и стала оформлять погашение ипотеки. Сотрудница банка во время этой процедуры ошиблась и не погасила кредит владелицы недвижимости, заблокировав деньги клиента.
«В итоге вместо счета аккредитива менеджер открыла другой счет, по которому все средства перечисляются мне, а не часть за ипотеку. Поэтому Росреестр приостановил сделку, так как комната в залоге у банка», — рассказала хозяйка комнаты.
В банке ей предложили расторгнуть договор оказания услуг через сервис безопасных расчетов. По словам женщины, деньги в этом случае вернутся уже после Нового года.
Ранее мошенники вынудили жительницу Москвы продать свою квартиру. Аферисты заставили пенсионерку передать им вырученные за жилье 13,5 миллиона рублей через курьера.
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