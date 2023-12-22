Общество 22 декабря 2023, 13:36 Менеджер Ананич посоветовал выбирать тяжелую елку с ярким запахом хвои

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Новогодние базары начали свою работу во многих городах России, в том числе и в столице. Покупателям предлагают праздничные деревья из Пермского края, Кировской области и Башкирии. Менеджер по продажам Владимир Ананич рассказал, как правильно выбрать живую елку, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, ель должна быть тяжелой и иметь яркий аромат хвои.

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«Попробуйте при покупке оторвать от нее одну иголочку и растереть пальцами. У вас на руках должен остаться маслянистый след», — озвучил способ проверки эксперт.

Он также назвал правила по уходу за новогодним деревом. Его нужно держать в прохладном помещении и опрыскивать водой один раз в день, пояснил специалист.