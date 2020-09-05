Мемориальные доски с именами героев открыли у Вечного огня в Люберцах

«Сегодня день рождения нашего любимого города Люберцы мы отмечаем немного иначе из-за пандемии коронавируса. Но мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Сегодня мы собрались у Вечного огня, чтобы сказать спасибо нашим ветеранам и открыть мемориальные доски с именами Героев Советского Союза и России», — приводит РИАМО слова главы Люберец Владимира Ружицкого.

На четырех мемориальных досках выбили имена 55 советских и российских героев. Мероприятие прошло с учетом всех предписаний Роспотребнадзора. В День города в Люберцах пройдут культурно-развлекательные и спортивные мероприятия на 30 площадках.

Гостям праздника предложат покататься на аттракционах, сфотографироваться в специальных зонах, принять участие в турнирах по мини-футболу, армрестлингу и теннису.

Сегодня свой день рождения отмечает и Москва. Основной темой Дня города в столице станут музеи, в которые все желающие могут прийти бесплатно. В целях безопасности из-за пандемии необходимо предварительно записаться.

Президент Владимир Путин уже поздравил москвичей с праздником и выразил уверенность, что люди отнесутся с пониманием к ограничениям.