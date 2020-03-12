Мемориальную табличку на станции «Технологический институт» в Петербурге откроют в начале апреля

«Были разные предложения по эскизам и содержанию таблички. В настоящее время эскиз согласован», — рассказали в Комитете по культуре. Памятный знак появится в годовщину теракта 3 апреля.

По данным издания, мемориальную табличку предложил установить петербуржец Андрей Лавров. Он напомнил, что так же было сделано на станции «Рижская» в Москве после теракта 31 августа 2004 года.