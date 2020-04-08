Мемориальную доску живому чиновнику установили в Челябинской области. А еще на табличке нашли ошибку

В Челябинской области увековечили память живого человека, да еще и с ошибкой. Как получилось, что мемориальная доска для вице-губернатора появилась при его жизни, рассказал «360» краевед Юрий Латышев.

По его словам, памятный знак появился на одном из домов еще несколько лет назад, но заметили его только сейчас. Латышев выяснил, что мемориальную доску вице-губернатору Челябинской области Олегу Климову установили по инициативе ветерана-афганца.

вице-губернатору Челябинской области Олег Климов. Источник фото: chelyabinsk-news.net

«Честно говоря, все это немного удивляет. Обычно как было: если Герой, тогда устанавливают бюст. Здесь немного другая история. Климов — чиновник. Даже если это инициатива афганца, почему сам вице-губернатор молчит? Что, ему это нравится?» — задается вопросом краевед.

Он уверен: мемориальные доски должны устанавливаться людям, которых уже нет с нами. «Если Климов считает, что он достоин этой доски, это уже другой вопрос», — сказал краевед.

Кстати, в тексте на табличке внимательные уже нашли ошибку. В названии региона — лишняя буква. «Какая-то странная область — через „Т“», — заметили комментаторы поста Латышева в Facebook.

Краевед предлагает отказаться от таблички хотя бы из-за этой нелепой ошибки в названии области. «В Челябинске такие доски согласуются специальной комиссией. Как это проходило в Златоусте, я не знаю. Это все очень странно и глупо. Сейчас есть идеальный способ убрать эту доску — там есть ошибка. Убрать эту доску и забыть», — заключил Латышев.

Депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова решила выяснить, знают ли в Златоусте, кто такой Климов, и пообщалась с горожанами. «Карпова знаю, он шахматист, наш земляк. А Климова — не знаю», — поделилась местная жительница.

Видео записал деловой журнал и деловой портал Челябинска «Курс дела».

Получить комментарий самого Климова на момент публикации «360» не удалось, его телефон оказался вне зоны доступа.