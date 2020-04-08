Мемориальную доску живому чиновнику установили в Челябинской области. А еще на табличке нашли ошибку
По его словам, памятный знак появился на одном из домов еще несколько лет назад, но заметили его только сейчас. Латышев выяснил, что мемориальную доску вице-губернатору Челябинской области Олегу Климову установили по инициативе ветерана-афганца.
«Честно говоря, все это немного удивляет. Обычно как было: если Герой, тогда устанавливают бюст. Здесь немного другая история. Климов — чиновник. Даже если это инициатива афганца, почему сам вице-губернатор молчит? Что, ему это нравится?» — задается вопросом краевед.
Он уверен: мемориальные доски должны устанавливаться людям, которых уже нет с нами. «Если Климов считает, что он достоин этой доски, это уже другой вопрос», — сказал краевед.
Кстати, в тексте на табличке внимательные уже нашли ошибку. В названии региона — лишняя буква. «Какая-то странная область — через „Т“», — заметили комментаторы поста Латышева в Facebook.
Краевед предлагает отказаться от таблички хотя бы из-за этой нелепой ошибки в названии области. «В Челябинске такие доски согласуются специальной комиссией. Как это проходило в Златоусте, я не знаю. Это все очень странно и глупо. Сейчас есть идеальный способ убрать эту доску — там есть ошибка. Убрать эту доску и забыть», — заключил Латышев.
Депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова решила выяснить, знают ли в Златоусте, кто такой Климов, и пообщалась с горожанами. «Карпова знаю, он шахматист, наш земляк. А Климова — не знаю», — поделилась местная жительница.
Видео записал деловой журнал и деловой портал Челябинска «Курс дела».
Получить комментарий самого Климова на момент публикации «360» не удалось, его телефон оказался вне зоны доступа.