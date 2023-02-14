Общество 14 февраля 2023, 22:15 Мемориальную доску в честь литературоведа Богомоловой установили в Ижевске

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В столице Удмуртии установили мемориальную доску в честь литературоведа Зои Богомоловой. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

Мемориальная доска появилась на улице Советской. Акцию приурочили к столетнему юбилею со дня рождения литературоведа.

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Богомолова родилась 5 февраля. В региональном Минкульте напомнили, что в истории развития литературы и культуры Удмуртии она сыграла исключительную роль.

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«Ее многогранный талант был, есть и будет особым явлением в интеллектуальной жизни республики», — обозначили в ведомстве.