Общество 14 февраля 2023, 14:00 Мемориальную доску в честь Федора Шаляпина установили в Казани

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В Казани к 150-летию со дня рождения знаменитого русского оперного и камерного певца Федора Шаляпина установили мемориальную доску. Об этом сообщил сайт «Реальное время».

По данным RT, в памятном мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Памятник установили на месте дома, в котором родился великий артист.

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Отмечается, что мемориальная доска сделана из бронзы, скульптором памятника стал Тимофей Тюрин.

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