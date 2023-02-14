14 февраля 2023, 14:00
Мемориальную доску в честь Федора Шаляпина установили в Казани
В Казани к 150-летию со дня рождения знаменитого русского оперного и камерного певца Федора Шаляпина установили мемориальную доску. Об этом сообщил сайт «Реальное время».
По данным RT, в памятном мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Памятник установили на месте дома, в котором родился великий артист.
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Отмечается, что мемориальная доска сделана из бронзы, скульптором памятника стал Тимофей Тюрин.
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