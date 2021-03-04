Мемориальную доску Лужкову откроют в Севастополе

Мемориальную доску в память о бывшем мэре столицы Юрии Лужкове разместят на здании Дома Москвы на площади Нахимова в Севастополе. Об этом рассказал член Общественной палаты Севастополя, председатель Союза журналистов города, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.

«На основании предложений общественности, ветеранов, в том числе Совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей ЧФ, Военно-научного общества Черноморского флота, одобрена инициатива об установке памятной доски Ю. М. Лужкову на Доме Москвы в Севастополе», — его слова привел «Интерфакс».

Чтобы решить этот вопрос, на следующей неделе в город приедет представитель фонда «Москва — Севастополь» Салават Щербаков. Он встретится с руководством Черноморского флота и Севастополя.

Уже проработаны архитектурное и художественное решения проекта мемориальной доски.

В 1990-е годы Лужков поддерживал российский Черноморский флот. Благодаря этому ЧФ сохранился в главной базе — Севастополе. После затянувшегося ремонта вернулся в строй флагман флота — ракетный крейсер «Москва». Также обновлялись и другие корабли. В городе морякам раздали тысячи квартир, также появились школы и детский сад, открылся Дом Москвы на площади Нахимова, Черноморский филиал МГУ имени Ломоносова — первый филиал этого вуза за рубежом.

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года в клинике «Гроссхадерн» в Мюнхене, напомнила газета «Взгляд».