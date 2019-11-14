Мемориальную доску Геннадию Селезневу в Петербурге откроют 21 ноября
На фасаде ректорского флигеля на Университетской набережной появится мемориальная доска, посвященная почетному профессору факультета журналистики СПбГУ Геннадию Селезневу. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
За 295 лет истории Большого института эта мемориальная табличка станет первой, которую посвятят учившемуся в этих стенах журналисту.
Геннадий Селезнев учился в Ленинградском госуниверситете на факультете журналистики в 1968–1974 годах.
Отмечается, что изготовил доску еще весной художник-реставратор Василий Павленко. Это плита серого мрамора с габаритами 80 на 110 сантиметров. Место установки долго обсуждали и согласовывали.