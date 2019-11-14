Мемориальную доску Геннадию Селезневу в Петербурге откроют 21 ноября

За 295 лет истории Большого института эта мемориальная табличка станет первой, которую посвятят учившемуся в этих стенах журналисту.

Геннадий Селезнев учился в Ленинградском госуниверситете на факультете журналистики в 1968–1974 годах.

Отмечается, что изготовил доску еще весной художник-реставратор Василий Павленко. Это плита серого мрамора с габаритами 80 на 110 сантиметров. Место установки долго обсуждали и согласовывали.