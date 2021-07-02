Мемориальную доску Алексею Балабанову предложили установить в Петербурге

В Санкт-Петербурге может появиться мемориальная доска Алексею Балабанову. Ее предложили установить на фасаде дома № 5 по Малому проспекту Васильевского острова, где жил режиссер. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Наша управляющая компания обслуживает порядка 280 домов Васильевского острова, в том числе дом на Малом проспекте, 5, где жил Алексей Балабанов. Мы уже установили на фасаде здания табличку в память о человеке, который внес большой вклад в развитие кинематографа», — рассказал сотрудник управляющей компании «Мир» Дмитрий Мешков.

Он заметил, что такую же памятную табличку компания уже установила композитору Олегу Каравайчуку, который жил и работал в доме № 48 по 15-й линии Васильевского острова. Собеседник издания добавил, что компания готова рассмотреть пожелания и предложения горожан относительно установки подобных памятных знаков.