Мемориальная доска появится около места падения автобуса в Забайкалье

Администрация Сретенского района Забайкальского края намерена поставить мемориальную доску на мосту через реку Куэнгу, где в аварии с автобусом погибли 19 человек. Такое заявление сделал глава района Алексей Закурдаев.

«Я заказал мемориальную доску, буду устанавливать на месте ДТП на мосту. Если успеют сделать гравировку, то (установим) завтра (в среду)», — рассказал Закурдаев РИА «Новости».

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По его словам, установка мемориальной доски будет акцией памяти погибших в аварии.

Автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита, упал с моста через реку Куэнга 1 декабря. Он не доехал до пункта назначения около 60 километров. В результате ДТП 19 человек погибли. В их числе водитель. Все они уже опознаны. Последней опознали 17-летнюю девушку.

Еще 21 человек пострадал. Люди получили травмы различной степени тяжести. Из них 19 находятся в больницах Сретенска, Читы, Нерчинска, Шилки. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.