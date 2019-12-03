Мемориальная доска появится около места падения автобуса в Забайкалье
«Я заказал мемориальную доску, буду устанавливать на месте ДТП на мосту. Если успеют сделать гравировку, то (установим) завтра (в среду)», — рассказал Закурдаев РИА «Новости».
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По его словам, установка мемориальной доски будет акцией памяти погибших в аварии.
Автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита, упал с моста через реку Куэнга 1 декабря. Он не доехал до пункта назначения около 60 километров. В результате ДТП 19 человек погибли. В их числе водитель. Все они уже опознаны. Последней опознали 17-летнюю девушку.
Еще 21 человек пострадал. Люди получили травмы различной степени тяжести. Из них 19 находятся в больницах Сретенска, Читы, Нерчинска, Шилки. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.