Мемориальная доска на месте гибели Героя России Романа Филипова появилась в Сирии
В Сирии на месте гибели российского летчика Романа Филипова установили мемориальную доску. Он погиб в бою с террористами в провинции Идлиб. Об этом сообщило РИА ФАН.
ИА Nation News напомнило, что пилот погиб два года назад 3 февраля. Боевики сбили штурмовик, которым управлял Филипов. Он катапультировался и вступил с противниками в бой. Не имея патронов и будучи раненым, летчик подорвался на гранате и уничтожил нескольких террористов. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.