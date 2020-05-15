Мемориальная доска на месте гибели Героя России Романа Филипова появилась в Сирии

ИА Nation News напомнило, что пилот погиб два года назад 3 февраля. Боевики сбили штурмовик, которым управлял Филипов. Он катапультировался и вступил с противниками в бой. Не имея патронов и будучи раненым, летчик подорвался на гранате и уничтожил нескольких террористов. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.