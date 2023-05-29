Общество 29 мая 2023, 11:53 Мемориальная доска Булгакова в Киеве подверглась украинизации «Страна.ua»: русский язык заменили на украинский на мемориальной доске Булгакову в Киеве Linus Friedel / Викимедиа

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Новая надпись на украинском языке появилась на мемориальной доске писателю Михаилу Булгакову на фасаде музея в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Оттуда убрали надпись на русском языке: „В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков“», — написали авторы поста.

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Фразу заменили на украиноязычную надпись, которая гласит, что автор «Мастера и Маргариты» жил в этом доме с 1906 по 1919 год. В новой версии Булгакова назвали врачом, писателем и «выдающимся киевлянином».

Музей классика сообщил, что изменения согласовали со скульптором мемориальной доски Анатолием Кущем. Текст заменили «по инициативе коллектива» и в соответствии с законом об украинизации, написала «Страна.ua». При этом, по данным РИА «Новости», обновленную доску с фразой на украинском облили красной краской.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о продолжении «дерусификации» объектов в украинской столице. По его словам, город навсегда избавится от названий, связанных с Россией и СССР.