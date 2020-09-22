Создателю войск ВДВ открыли мемориал в Тюмени
В Тюмени в сквере Десантников открылся монумент создателю войск ВДВ генералу Василию Маргелову. Об этом сообщил портал Infox.
Первый зампред Тюменской областной Думы Андрей Артюхов поблагодарил коллег из регионального парламента, которые поддержали проект.
«Уверен, что памятник, установленный в сквере Десантников, станет особым местом не только для тех, кто служил и служит в ВДВ, но и для подрастающего поколения, которое будет проводить здесь патриотические мероприятия во славу героев Отечества», — отметил Артюхов.
По данным издания, депутаты Тюменской областной думы направили на создание мемориала около полутора миллионов рублей из личных средств.