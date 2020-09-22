Создателю войск ВДВ открыли мемориал в Тюмени

Первый зампред Тюменской областной Думы Андрей Артюхов поблагодарил коллег из регионального парламента, которые поддержали проект.

«Уверен, что памятник, установленный в сквере Десантников, станет особым местом не только для тех, кто служил и служит в ВДВ, но и для подрастающего поколения, которое будет проводить здесь патриотические мероприятия во славу героев Отечества», — отметил Артюхов.

По данным издания, депутаты Тюменской областной думы направили на создание мемориала около полутора миллионов рублей из личных средств.