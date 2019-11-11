Мемориал в память об убитой Анастасии Ещенко организовали в Петербурге

Около дома в Санкт-Петербурге, где погибла аспирантка Анастасия Ещенко, возник стихийный мемориал. Люди несут туда цветы.

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На месте находились женщина Марина, которая принесла к дому на Мойке портрет Анастасии и небольшой текст, в котором рассказывалась биография Ещенко.

«Человек был достойнейший, а ошибки мы все совершаем», — сказала Марина об убитой.

Женщина призналась, что работает библиотекарем и понимает, какой вклад погибшая девушка могла бы принести в российскую науку.

Источник фото: телеканал «360»

«Страшно то, что одним интеллигентным человеком на земле меньше. Цвет нашей науки. А он [Олег Соколов] такой цветок загубил, подлец», — добавила петербурженка.

По словам собеседницы «360», ее брат учился в Институте истории, где преподавал Соколов.

«Говорит, такой аккуратный, подтянутый, приличный человек», — вспомнила Марина.

В тоже время стало известно, что спустя три дня после начала поисков, водолазы обнаружили останки Анастасии. Их вытащили из реки Екатерингофки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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Преподаватель СПбГУ 63-летний Олег Соколов попался в поле зрения полиции рано утром 9 ноября. Правоохранители нашли его плавающим в реке Мойка в Петербурге. Вместе с ним обнаружился и рюкзак с отрезанными женскими руками. Пока Соколов находился в больнице с обморожением, его квартиру обыскали.

В помещении нашли расчлененный труп. Позже выяснилось, что это тело аспирантки и сожительницы преподавателя, 24-летней Анастасии Ещенко.

Позже мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что 7 ноября убил девушку, выстрелив из мелкокалиберного обреза. Позже решил избавиться от останков.

В отношении Олега Соколова возбудили уголовное дело об убийстве. В понедельник, 11 ноября, суд должен избрать ему меру пресечения.