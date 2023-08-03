Общество 03 августа 2023, 09:39 Мемориал в честь Героя ДНР Ольги Кочуры откроют в Новокузнецке Врио главы ДНР Пушилин: в годовщину гибели Ольги Кочуры в Новокузнецке откроют мемориал Скриншот видео

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В Новокузнецке Кемеровской области 3 августа откроют мемориала в честь Ольги Качуры, трагически погибшей в борьбе за Донбасс. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Прошел ровно год со дня смерти командира реактивного артиллерийского дивизиона Героя ДНР и Героя России Ольги Качуры. Пушилин почтил память гвардии полковника, отдавшей жизнь за свободу Донбасса.

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«Она сражалась за Родину наравне с мужчинами, самоотверженно выполняла боевые задачи, полностью отдавая себя делу. Корса жила и сражалась ради Победы», — указал Пушилин.

Он подчеркнул, что в памяти соотечественников она навсегда осталась смелой талантливой женщиной со стальным характером. Ее имя вызывало страх у противника, а для сослуживцев Кочура была командиром с непререкаемым авторитетом.

«Помним не только мы, помнят регионы России: сегодня память об этой легендарной женщине останется навсегда в наших сердцах», — высказался Пушилин.

Ольга Кочура стала легендой донецкого ополчения. Она всегда находилась в эпицентре военных баталий Донбасса. Перед началом боевых действий в народных республиках Корса отработала 16 лет в украинском МВД, дойдя до начальника штаба отдела районной полиции. На защиту Родины она встала в 2014 году в Славянске.

За восемь лет Кочура воспитала несколько сотен защитников Донбасса, в ее подчинении было около 140 артиллеристов. Свое прозвище Корса получила за отвагу и смелость. В переводе с украинского это слово означает «бег, бесстрашное преодоление препятствий».

Год назад, 3 августа, ей посмертно присвоили звание Героя Донецкой Народной Республики. Кочура погибла при обстреле ВСУ около Горловки.