Мемориал «Сынам полков» открыли в Курске

В Международный день защиты детей помощник президента Владимир Мединский и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев открыли в Курской области уникальный мемориал.

Здесь состоялась торжественная церемония открытия мемориала «Сынам полков» и новой экспозиции военно-исторического музея «Юные защитники Родины». Этот мемориал и музей — объекты особого внимания Российского военно-исторического общества, председателем которого является Владимир Мединский.

Источник фото: телеканал «360»

Мемориал «Сынам полков» работы скульптора М.Баскакова открыли в сквере рядом с Курской областной библиотекой им. Н.Асеева. Его установило Российское военно-историческое общество по поручению президента России В. В. Путина в рамках национального проекта «Культура».

Предложение об установке памятника «Сынам полка» в 2021 году на встрече с президентом выступил ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук. В июле 1941 года 11-летним ребенком он попал в концлагерь. В июне 1943-го после побега примкнул к партизанскому отряду, где выполнял роль связного. А в марте 1944 года 13-летнего юношу приняли в состав 328-го гвардейского минометного полка «Катюш» связным при командире батареи.

Источник фото: телеканал «360»

Николай Константинович лично принял участие в открытии памятника и поблагодарил президента за скорую реализацию его идеи.

Выступая перед участниками торжественной церемонии, полпред Игорь Щеголев отметил, что такого памятника нет больше нигде в мире.

«Пока в других местах сносят памятники, мы их воздвигаем. Это значит, что у нас есть прошлое, настоящее и будущее. Дети войны, эти ребята, рано повзрослели, рано стали самостоятельными. Думая об этом, понимаешь: их правильно воспитывали. Эта задача стоит перед нашим обществом и сегодня — воспитать своих детей так, чтобы в трудную минуту они могли взять на себя ответственность, не побояться рискнуть жизнью ради спасения близких, своей семьи, своей малой Родины и своей Отчизны», — сказал Щеголев.

Вместе с мемориалом «Сынам полков» была открыта обновленная экспозиция музея «Юные защитники Родины». Это единственный в России и на всем постсоветском пространстве музей, посвященный подвигу детей на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Одними из первых обновленную экспозицию посетили дети с Юго-Востока Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.