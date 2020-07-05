Мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам открыли в Петербурге

«Прошел год со дня трагедии в Баренцевом море. Здесь, на Серафимовском кладбище, покоятся 14 наших героев, лучших офицеров нашей страны. Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Весь личный состав ВМФ помнит погибших товарищей и скорбит по ним, отметил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Он надеется, что подвиг подводников, которые «ценой собственных жизней спасли товарищей и глубоководный аппарат», возьмут себе в пример будущие поколения моряков.

«С приближением годовщины не покидало наивное ощущение, что наши любимые вот-вот вернутся… Прошедший год не смог укоренить в нас понимание, что ребята больше никогда не вернутся. Но важно то, что память о героическом подвиге всего экипажа продолжает жить в сердцах всех жителей страны», — призналась Наталья Долонская, вдова капитана I ранга Дениса Долонского.

В Северной столице сначала прошла панихида. После нее на кладбище открыли мемориал. Участники церемонии возложили к памятнику траурные венки, в том числе от имени командования Минобороны, ВМФ России, правительства Петербурга.

Мемориал выполнен в виде венка на морских волнах. Его создал народный художник России, скульптор Михаил Переяславец.

В июле 2019 года пожар произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах. Из-за этого погибли 14 моряков, которые изучали гидросферу. После возгорания первым из горящего отсека эвакуировался гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения пламени.

Подводники посмертно удостоены государственных наград, в том числе четырех звезд Героя России. Среди погибших — семь капитанов I ранга, три капитана II ранга, два капитана III ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Погибшие подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.