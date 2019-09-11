Мемориал погибшим морякам установят в Кронштадте

Проект «Кронштадт. Остров фортов» запустил конкурс на создание мемориала погибшим морякам. О старте объявила член рабочей группы по развитию «Кронштадта» Ксения Шойгу во время туристического форума UNWTO.

«Я рада открыть конкурс по монументу погибшим морякам, который будет основной точкой Центральной аллеи. Конкурс стартует на следующей неделе. Монумент погибшим морякам будет являться якорной точкой исторического парка славы военно-морского флота», — рассказала Шойгу.

Она отметила, что за мероприятие будет отвечать одна из крупнейших российских конкурсных организаций — лаборатория «Марш». Итоги подведут весной 2020 года. Всего планируется построить около 35 объектов на территории площадью 100 гектаров.

В частности, речь идет о создании военно-морского музея, гостиницы, исторического парка. В нем можно будет увидеть отреставрированные форты («Александр I», «Петр I», «Кроншлот») и канатную дорогу до форта «Александр I».

С необходимой информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте кронштадт.рф.