Мемориал погибшим красноармейцам установят на острове Клест

Открытие памятника погибшим в боях за остров состоится 24 октября на воинском захоронении № 128, где захоронены 310 солдат и офицеров. Все бойцы, обнаруженные поисковиками, погибли 11 и 12 марта 1940 года во время Советско-финской войны.

А 29 октября в Доме дружбы Ленинградской области пройдет круглый стол и выставка найденных личных предметов красноармейцев. На мероприятие пригласили родственников погибших бойцов. Всего нашлись 23 семьи близких погибших фронтовиков, шесть из них приедет на церемонию открытия мемориала, написало информационное агентство «Вологда регион».