Мемориал памяти Лужкова организовали у мэрии Москвы

Москвичи, которые вспоминают в эти дни ушедшего из жизни бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова, могут прийти к зданию столичной мэрии. Там организовали небольшой мемориал в память о политике.

Как передал «Интерфакс», около здания в Вознесенском переулке установили несколько столов с горящими лампадами. На них уже лежат цветы. В центре мемориала находится большой портрет Юрия Лужкова с траурной лентой. Также там можно найти книгу памяти, где столичные жители оставляют записи об экс-мэре.

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В связи с траурным мероприятием меры безопасности усилены у здания мэрии на Тверской улице. Там выставили металлические ограждения. Пройти к мемориалу можно через металлодетекторы.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в Германии на 84-м году жизни. Свои соболезнования родным принесли президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие высокопоставленные лица.

В четверг, 12 декабря, патриарх Кирилл проведет отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя. Позже его похоронят на Новодевичьем кладбище.