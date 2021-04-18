Мемориал «Монумент Победы» в Великом Новгороде частично обрушился

Мемориальный комплекс «Монумент Победы» в Великом Новгороде частично обрушился в ночь на 18 апреля — за два дня до начала противоаварийных работ. Об этом сообщили «Новгородские ведомости».

С основания памятника отвалилась часть гранитных облицовочных плит. Их не убрали, но рядом установили металлическое ограждение с объявлением «Опасная зона. Проход запрещен». В течение дня сотрудники «Городского хозяйства» приступят к расчистке территории.

Рухнула та облицовка, которая уже давно отошла от основания монумента больше чем на 10 сантиметров. Одна из возможных причин возникшей трещины — проблема с гидроизоляцией.

Местные власти знали об аварийном состоянии монумента, написал сайт Vesti.ru. В связи с этим они договорились с инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области провести противоаварийные работы. Их планировали начать 21 апреля.

В последний раз памятник осматривали 15 апреля, тогда специалисты не допускали, что он обрушится.

По одной из версий, на состояние облицовочных плит повлияли люди, которые ночью ходили рядом. Представитель МКУ Великого Новгорода «Городское хозяйство», в чьем ведении числится объект, обратился в полицию с просьбой изучить эту информацию.

«Монумент Победы» установлен в 1970-х годах в память об освобождении города и победе в Великой Отечественной войне.