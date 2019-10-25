Мемориал героям ВОВ открыли в Можайском округе после реставрации

В Можайском городском округе открыли после реконструкции памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Он находится на месте мемориального кладбища в деревне Ельня.

Ежегодно на мемориальном кладбище проводят перезахоронение найденных останков погибших в годы войны. В деревне Ельня уже покоятся 123 красноармейца. И этот год стал действительно особенным — мемориал отреставрировали, его облицевали гранитом и установили стелу в форме звезды. В работах принимали участие свыше 60 благотворителей.

«В прошлом году мы захоронили здесь семь воинов погибших. Вечная им память! Хотела бы еще выразить слова благодарности всем СМИ, которые не забывают, помогают. Будем впредь восстанавливать все наши памятники», — отметила Анастасия Звягина, министр по информационной политике Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В честь открытия мемориала провели торжественный митинг. На него вышли ветераны, юнармейцы, местные жители.

«Без вас бы не было ни сегодняшнего мероприятия, ни жизни на этой земле, нашей жизни, наших детей, — обратился к присутствующим глава Можайска Дмитрий Абаренов. — Все, что происходит, неслучайно. Сегодняшняя погода, солнышко, это благодаря тому благому делу, которое сегодня свершилось».

Источник фото: телеканал «360»

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Сам мемориал находится на месте боев за Минское шоссе. В октябре 1941-го здесь проходил передний край Можайского укрепленного района. Именно у деревни Ельня воевала 5-я армия. Бои носили ожесточенный характер. Однако упорство и отвага советских солдат позволили выиграть время и усилить оборону подступов к Москве.