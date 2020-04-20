Мемориал генерал-губернаторам планируют открыть в Кронштадте
Ко Дню ВМФ на территории Кронштадтского докового адмиралтейства парка «Патриот» Западного военного округа планируют открыть мемориал генерал-губернаторам. Об этом написал сайт «Петербургский дневник».
Мемориал будет представлять собой памятную стену с плитами, где золотом высекут имена генерал-губернаторов Кронштадта. Людей, которые внесли значительный вклад в развитие города-крепости и российского флота.
Проект носит название «В потомках наши имена», на монументе сделают 49 мемориальных плит.