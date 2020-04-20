Мемориал генерал-губернаторам планируют открыть в Кронштадте

Мемориал будет представлять собой памятную стену с плитами, где золотом высекут имена генерал-губернаторов Кронштадта. Людей, которые внесли значительный вклад в развитие города-крепости и российского флота.

Проект носит название «В потомках наши имена», на монументе сделают 49 мемориальных плит.