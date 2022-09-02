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02 сентября 2022, 12:10

Стихийный мемориал в память о погибшей девочке появился в Истре

Жители Истры организовали стихийный мемориал в память о погибшей девочке

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Мемориал в память о погибшей трехлетней девочке появился на улице Истры. Его организовали местные жители.

Источник фото: "360"

Источник фото: "360"

Люди приносят туда цветы и мягкие игрушки.

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Накануне мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет на улице Ленина в Истре. Они шли по проезжей части без сопровождения взрослых.

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Машина выезжала с прилегающей территории жилого дома на главную дорогу, а дети одни пытались перейти ее не по зебре. Очевидец заявил, что в этом месте нет пешеходного перехода — только знаки на асфальте, предупреждающие о том, что зебра будет дальше по ходу движения.

Мама девочек прибежала на место происшествия через несколько минут. Один ребенок погиб почти сразу, другого госпитализировали. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Дети

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