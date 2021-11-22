Мемориал боевой доблести под Екатеринбургом превратили в горку

Дети из Березовского превратили местный Мемориал боевой славы в зимний аттракцион — они катались с него как с горки. К памятнику их привела бабушка, которая забрала внуков после замечания на повышенных тонах. Об этом говорится в сообщении группы «Сила Березовского в людях» во «ВКонтакте».

«На мои замечания бабушка не реагировала. Второй раз замечание на высоких тонах сделали молодые ребята, что это место не для катания. Тогда до нее дошло, и она с детьми ушла», — рассказала подписчица группы.

По данным автора поста, стелы с именами погибших во время Великой Отечественной войны обновили недавно. Дети катались именно на них. Местные жители возмутились в комментариях: детей назвали невоспитанными и усомнились в способности пожилой женщины научить их чему-либо хорошему.

В октябре дети из поселка Ерофей Павлович Амурской области подожгли петардами памятник погибшим на Великой Отечественной войне солдатам. Монумент серьезно пострадал во время пожара.