Мем с «грустным Макроном» завирусился в соцсетях

В последние недели в соцсетях набирает популярность мем с «грустным Эммануэлем Макроном». Первой фотографии французского президента, где он явно подавлен и задумчив, опубликовала в своем Instagram-аккаунте официальный фотограф президента Соазиг де ла Муассоньер в феврале, до начала спецоперации на Украине. Однако мем завирусился уже в марте, когда испанская редакция El HuffPost в своем Twitter показала, как выглядит лидер Франции после переговоров о ситуации на Украине.

Теперь шутку в основном связывают с переговорами. Пользователи интернета стали иллюстрировать «грустным Макроном» свое отношение к происходящему в мире, в частности закрытию магазинов и блокировке ресурсов. «Макрон — это состояние души», «Макрон такой драматичный», пишут в соцсетях.

Последние на данный момент переговоры с Россией по украинской теме Макрон провел 10 марта. Президент РФ Владимир Путин и французский президент общались по телефону. Подробностей по итогам беседы кабмин не озвучивал.

Ранее сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший создал мем, в котором высмеял действующего президента Джо Байдена и заявления украинской армии о ходе спецоперации России. Трамп-младший опубликовал четыре фото с общей подписью «То, чего никогда не происходило».