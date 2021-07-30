Мелкую бытовую технику теперь можно купить почти в 100 магазинах «Пятерочка»

В торговой сети «Пятерочка» начали продавать мелкую бытовую технику. Фен, кухонные и напольные весы, утюг, чайник и блендер российской марки SCARLETT теперь можно купить в 96 магазинах Подмосковья. Если спрос на товары будет расти, то технику начнут продавать и в других торговых точках сети.

Источник фото: ТС «Пятерочка»

Покупатели «Пятерочки» теперь смогут приобрести недорогую мелкую бытовую технику во время похода за ежедневными покупками. Пилотный проект запустили в 96 магазинах Московской области.

На прилавках появится мелкогабаритная техника для дома и кухни российской марки SCARLETT. Все товары будут стоить не больше тысячи рублей. Среди предлагаемой продукции: фен, кухонные и напольные весы, утюг, чайник, блендер. Весы покупатели смогут приобрести примерно за 700 рублей, а за блендер отдадут порядка 800 рублей.

Вся техника сертифицирована и продается с гарантией.

«Мы постоянно расширяем ассортимент торговой сети и стараемся максимально закрывать все потребности наших гостей в одном месте. Теперь мы даем возможность приобрести в магазине у дома не только продукты, но и технику для помощи в хозяйстве. Мы всегда тщательно выбираем партнеров, чтобы наше предложение соответствовало требованиям по качеству и дизайну и, конечно, оставалось доступным по цене», — отметил Эмиль Багиров, исполнительный директор торговой сети «Пятерочка».

До этого в «Пятерочке» никогда не продавали бытовую технику. Теперь купить необходимую электронику для кухни и дома смогут жители нескольких подмосковных округов. В пилотный проект вошли Наро-Фоминск, Звенигород, Истра, Химки, Мытищи, Солнечногорск, Дмитров, Сергиев Посад, Ногинск, Балашиха и несколько других населенных пунктов.

О дальнейшем расширении проекта торговая сеть будет думать после оценки спроса на такой ассортимент в «Пятерочке».