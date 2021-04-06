Правозащитник призвал не перегибать палку с наказанием за мелкие преступления

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин счел избыточным сажать в тюрьму за мелкие преступления. Об этом сообщило ИА Nation News.

По мнению правозащитника, не стоит перегибать палку с наказанием. Он назвал два условия, при которых из Уголовного кодекса РФ можно исключать преступления средней и небольшой тяжести. Первый момент — сохранение деятельности и эффективности полиции, второй момент — исправление нарушителя.

«Цель наказания: исправление человека, недопущение новых преступлений и социальная справедливость. Когда назначается супер-жесткое наказание, цель не достигается», — заметил Бабушкин.