По мнению парламентария, блокировка российской резолюции — это позиция отдельных представителей украинского руководства.

Клинцевич, заметил, что они выполняют задания своих хозяев и стоят на позициях неонацистской идеологии, которая проявляется во всем.

«Для них даже эпидемия — всего лишь очередной повод показать, что Россия — это „зло“. Мелкая подленькая услуга хозяевам», — указал член Комитета Совфеда по обороне и безопасности.