    24 апреля 2020, 15:09

    «Мелкая подленькая услуга хозяевам». Клинцевич — о блокировке Киевом в ООН резолюции РФ

    Артур Блянихов

    Сенатор Франц Клинцевич обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что украинские дипломаты заблокировали проект российской резолюции в Генассамблее ООН по ослаблению санкций в связи с пандемией коронавируса.

    По мнению парламентария, блокировка российской резолюции — это позиция отдельных представителей украинского руководства.

    Клинцевич, заметил, что они выполняют задания своих хозяев и стоят на позициях неонацистской идеологии, которая проявляется во всем.

    «Для них даже эпидемия — всего лишь очередной повод показать, что Россия — это „зло“. Мелкая подленькая услуга хозяевам», — указал член Комитета Совфеда по обороне и безопасности.