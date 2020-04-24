«Мелкая подленькая услуга хозяевам». Клинцевич — о блокировке Киевом в ООН резолюции РФ
Сенатор Франц Клинцевич обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что украинские дипломаты заблокировали проект российской резолюции в Генассамблее ООН по ослаблению санкций в связи с пандемией коронавируса.
По мнению парламентария, блокировка российской резолюции — это позиция отдельных представителей украинского руководства.
Клинцевич, заметил, что они выполняют задания своих хозяев и стоят на позициях неонацистской идеологии, которая проявляется во всем.
«Для них даже эпидемия — всего лишь очередной повод показать, что Россия — это „зло“. Мелкая подленькая услуга хозяевам», — указал член Комитета Совфеда по обороне и безопасности.