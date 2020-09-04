Меладзе опубликовал архивные снимки «ВИА Гры» в честь 20-летия группы

В проекте сменились 13 исполнительниц. Группа появилась благодаря Дмитрию Костюку, продюсеру и владельцу музыкального телеканала «Биз-ТВ», и Константину Меладзе.

Первыми солистками «ВИА Гры» были Алена Винницкая и Надежда Грановская, снявшиеся в клипе на песню «Попытка № 5» в 2000 году. «ВИА Гра» после выхода песни «Я не вернусь» подписала контракт с лейблом Sony BMG Music Entertainment.

Позже Грановская ушла в декрет, а на ее место пришли Анна Седокова и Татьяна Найник. Затем в коллектив попала Вера Брежнева и вернулась Грановская. Именно такой состав стал «золотым» для группы.

В числе солисток «ВИА Гры» также были Светлана Лобода, Кристина Коц-Готлиб, Ольга Романовская, Альбина Джанабаева и другие певицы.

В текущем составе группы выступают Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.