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    04 сентября 2020, 10:50

    Меладзе опубликовал архивные снимки «ВИА Гры» в честь 20-летия группы

    Анастасия Кременчугская

    Константин Меладзе, композитор и продюсер, опубликовал в своем личном профиле в Instagram фотографии всех составов группы «ВИА Гра» в честь 20-летия коллектива. Состав менялся ровно 16 раз. Об этом сообщила «Газета.ru».

    В проекте сменились 13 исполнительниц. Группа появилась благодаря Дмитрию Костюку, продюсеру и владельцу музыкального телеканала «Биз-ТВ», и Константину Меладзе.

    Первыми солистками «ВИА Гры» были Алена Винницкая и Надежда Грановская, снявшиеся в клипе на песню «Попытка № 5» в 2000 году. «ВИА Гра» после выхода песни «Я не вернусь» подписала контракт с лейблом Sony BMG Music Entertainment.

    Позже Грановская ушла в декрет, а на ее место пришли Анна Седокова и Татьяна Найник. Затем в коллектив попала Вера Брежнева и вернулась Грановская. Именно такой состав стал «золотым» для группы.

    В числе солисток «ВИА Гры» также были Светлана Лобода, Кристина Коц-Готлиб, Ольга Романовская, Альбина Джанабаева и другие певицы.

    В текущем составе группы выступают Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

    Новости SMI.FM